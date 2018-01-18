Глава Human Rights Watch: Трамп неподобающе увлечен Путиным

Увлечение Трампа авторитарными лидерами усложняет критику этих режимов, считают в правозащитной организации

Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот заявил, что президент США Дональд Трамп "нарушил все табу на расизм, чванство и ксенофобию", что имеет опасные последствия за пределами США. Об этом сообщает Радио Свобода.

Рот представил ежегодный доклад Human Rights Watch.

В нем говорится, что критика иммигрантов и другой политический популизм составляют "большую угрозу" правам меньшинства в демократических странах.

Директор HRW отметил, что Трамп страдает "неподобающим увлечением сильными" вроде президента РФ Владимира Путина, президента Египта Абдель-Фаттах аль-Сиси и президента Филиппин Родриго Дутерте. "Это усложняет критику этих авторитарных лидеров, когда Трамп говорит, что это отличные ребята", - сказал Рот.

Ранее, 11 января, Трамп на встрече с конгрессменами оскорбительно высказался о странах третьего мира, а именно о Гаити и государствах Африки, назвав их "shithole countries", то есть, буквально, "вонючими дырами". Заявление прозвучало во время обсуждения вопросов иммиграции и уже вызвало бурю критики как в Штатах, так и за их пределами.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.