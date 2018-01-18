Ураган Фридерике убил в Европе уже 8 человек
По меньшей мере восемь человек погибли сегодня, 18 января, в нескольких европейских странах, которые накрыл сильный ураган Фридерике. Об этом сообщает DW.
По информации издания, четыре человека погибли в Германии, двое - в Нидерландах и по одному человеку - в Бельгии и в Италии. Еще несколько человек были травмированы. Самая распространенная причина - ранения в результате падения деревьев или различных предметов с домов.
ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Великобритания и Италия столкнулись с серьезными транспортными проблемами. В Нидерландах было полностью приостановлено движение воздушного и железнодорожного транспорта. В Германии по всей стране остановлены поезда дальнего следования. Также ураган привел к проблемам в работе ряда аэропортов ФРГ.
В северной части Великобритании и Северной Ирландии сильные снегопады парализовали движение на автодорогах - десятки авто оказались заблокированными.
Как сообщалось, в Нидерландах из-за непогоды отменено более 200 авиарейсов.
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