Трамп назвал самую опасную в мире страну
Президент США Дональд Трамп считает, что самой опасной страной в мире является Мексика, и он настаивает на строительстве стены между ней и его государством. Об этом он написал в свое Twitter.
"Нам нужна стена ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, самой опасной страны мира", - написал американский лидер.
6 января администрация президента США Дональда Трампа запросила у Сената США $18 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
Читайте также: Трамп все еще хочет отгородиться от Мексики: Надо строить стену
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