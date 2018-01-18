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Трамп назвал самую опасную в мире страну

18.01.2018 23:39
По его мнению, только стена между Мексикой и США может быть гарантией безопасности
Трамп назвал самую опасную в мире страну
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп считает, что самой опасной страной в мире является Мексика, и он настаивает на строительстве стены между ней и его государством. Об этом он написал в свое Twitter.

"Нам нужна стена ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, самой опасной страны мира", - написал американский лидер.


6 января администрация президента США Дональда Трампа запросила у Сената США $18 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Читайте также: Трамп все еще хочет отгородиться от Мексики: Надо строить стену

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