РФ не присоединится к договору о запрете ядерного оружия - Лавров

По мнению главы российского МИДа, избавляться от ядерного оружия нужно "не такими односторонними методами"

Россия отказалась присоединиться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), несмотря на то, что "разделяет задачу построения безъядерного мира". Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН 18 января, передает пресс-служба российского МИДа.

"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - заявил он.



По мнению Лаврова избавляться от ядерного оружия нужно "не такими односторонними методами". Он отметил, что подписанию ДЗЯО предшествовала "иллюзорная и опасная тенденция к принуждению ядерных держав к отказу от имеющихся ядерных арсеналов - без учета их интересов в сфере безопасности и стратегических реалий".



ДЗЯО был подписан в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года. На данный момент документ подписали представители 53 стран, ратифицировали три - Гайана, Таиланд и Ватикан.



Читайте также: Рада признала Россию агрессором и оккупантом части Донбасса



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.