В Рио-де-Жанейро автомобиль влетел в толпу отдыхающих: 15 раненых
В бразильском курортном городе Рио-де-Жанейро автомобиль влетел в толпу отдыхающих на набережной Копакабана, в результате чего пострадали минимум 15 человек. Об этом сообщает телеканал Globo.
В сообщении сказано, что инцидент произошел в вечернее время, около 20:30 по местному времени (00:30 по Киеву), когда на набережной традиционно много отдыхающих.
Виновник ДТП заявил полицейским, что страдает эпилепсией. Пострадавшим оказывали помощь на месте, часть была доставлена в больницы. Больших жертв удалось избежать из-за того, автомобиль затормозил на песке. Вся его передняя часть машины разбита.
Отмечается, что 41-летний водитель в настоящий момент задержан.
Фото: twitter.com/JornaldaGlobo
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