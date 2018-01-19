USD:  28.53  28.84   EUR:  34.68  35.26  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Рио-де-Жанейро автомобиль влетел в толпу отдыхающих: 15 раненых

19.01.2018 03:26
Больших жертв удалось избежать из-за того, автомобиль затормозил на песке
В Рио-де-Жанейро автомобиль влетел в толпу отдыхающих: 15 раненых
Фото: twitter.com/danielblandbiz

В бразильском курортном городе Рио-де-Жанейро автомобиль влетел в толпу отдыхающих на набережной Копакабана, в результате чего пострадали минимум 15 человек. Об этом сообщает телеканал Globo.

В сообщении сказано, что инцидент произошел в вечернее время, около 20:30 по местному времени (00:30 по Киеву), когда на набережной традиционно много отдыхающих.

Виновник ДТП заявил полицейским, что страдает эпилепсией. Пострадавшим оказывали помощь на месте, часть была доставлена в больницы. Больших жертв удалось избежать из-за того, автомобиль затормозил на песке. Вся его передняя часть машины разбита. 

Отмечается, что 41-летний водитель в настоящий момент задержан. 



Фото: twitter.com/JornaldaGlobo‏

Читайте также: В Мельбурне автомобиль въехал в пешеходов: фото и видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 