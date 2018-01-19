В Рио-де-Жанейро автомобиль влетел в толпу отдыхающих: 15 раненых

Больших жертв удалось избежать из-за того, автомобиль затормозил на песке

В бразильском курортном городе Рио-де-Жанейро автомобиль влетел в толпу отдыхающих на набережной Копакабана, в результате чего пострадали минимум 15 человек. Об этом сообщает телеканал Globo.



В сообщении сказано, что инцидент произошел в вечернее время, около 20:30 по местному времени (00:30 по Киеву), когда на набережной традиционно много отдыхающих.



Виновник ДТП заявил полицейским, что страдает эпилепсией. Пострадавшим оказывали помощь на месте, часть была доставлена в больницы. Больших жертв удалось избежать из-за того, автомобиль затормозил на песке. Вся его передняя часть машины разбита.



Отмечается, что 41-летний водитель в настоящий момент задержан.











Фото: twitter.com/JornaldaGlobo‏



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