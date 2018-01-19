В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца

Согласно турецкой Конституции, для введения чрезвычайного положения необходимо предъявить серьезные признаки широко распространенного насилия

В четверг, 18 января, парламент Турции ратифицировал предложение премьер-министра о продлении действующего режима чрезвычайного положения еще на три месяца. Об этом сообщает Anadolu.



Отмечается, что это уже шестое продление режима ЧП, которое вступило в силу с пятницы в 01.00 по местному времени.



Инициативу премьера поддержали правящая Партия справедливости и развития, а также оппозиционная партия Националистического движения. В свою очередь основная оппозиционная Республиканская народная партия и Народно-демократическая партия отказались голосовать за продление режима ЧП.



Согласно турецкой Конституции, для введения чрезвычайного положения необходимо предъявить серьезные признаки широко распространенного насилия, которое может препятствовать демократической среде или основным конституционным правам и свободам граждан.



Впервые Турция объявила чрезвычайное положение 20 июля 2016 года попытки военного переворота (путча) в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Повстанцы взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Но попытка не возымела успеха и законные власти Турции подавили восстание.



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