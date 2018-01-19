В РФ подростки напали с топором на школу и пытались ее сжечь

Во время нападения в школе Улан-Удэ пострадали трое учеников и учительница, из здания эвакуировали более 500 человек

В одной из школ Улан-Удэ (Россия, Бурятия) двое девятиклассников утром в пятницу, 19 января, напали с топором на учеников седьмого класса и учительницу, а также пытались сжечь учебное заведение. Об этом сообщает местное издания Байкал-Daily.



В сообщении сказано, что, по предварительным данным, у учеников девятого класса произошел инцидент с семиклассникам и они пришли к ним с расправой.



Один из нападавших доставлен в больницу скорой помощи в Улан-Удэ, второго разыскивают. Двоих пострадавших оперируют в военном госпитале. У учительницы открытая черепно-мозговая травма, трое школьников получили колото-резаные раны. Об этом сообщил директор школы Сергей Разуваев. Родители сообщают, что в коридорах везде кровь.



Один из нападавших также бросил коктейль Молотова в кабинет русского языка и литературы на втором этаже школы, помещение загорелось. В результате возгорания пострадавших нет, пожар ликвидирован.



По данным МЧС, утром поступило сообщение о возгорании в здании школы, куда отправили спасателей. Из здания школы были эвакуированы более 500 человек, занятия отменены.



















Фото: baikal-daily.ru

Читайте также: Поножовщина в школе Перми: есть пострадавшие

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.