В РФ подростки напали с топором на школу и пытались ее сжечь
В одной из школ Улан-Удэ (Россия, Бурятия) двое девятиклассников утром в пятницу, 19 января, напали с топором на учеников седьмого класса и учительницу, а также пытались сжечь учебное заведение. Об этом сообщает местное издания Байкал-Daily.
В сообщении сказано, что, по предварительным данным, у учеников девятого класса произошел инцидент с семиклассникам и они пришли к ним с расправой.
Один из нападавших доставлен в больницу скорой помощи в Улан-Удэ, второго разыскивают. Двоих пострадавших оперируют в военном госпитале. У учительницы открытая черепно-мозговая травма, трое школьников получили колото-резаные раны. Об этом сообщил директор школы Сергей Разуваев. Родители сообщают, что в коридорах везде кровь.
Один из нападавших также бросил коктейль Молотова в кабинет русского языка и литературы на втором этаже школы, помещение загорелось. В результате возгорания пострадавших нет, пожар ликвидирован.
По данным МЧС, утром поступило сообщение о возгорании в здании школы, куда отправили спасателей. Из здания школы были эвакуированы более 500 человек, занятия отменены.
Фото: baikal-daily.ru
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