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Австрия намерена создать спецподразделение пограничной охраны

19.01.2018 08:40
Спецподразделение пограничной охраны будет способно в течение нескольких часов перекрыть границы для въезда нелегальных мигрантов
Австрия намерена создать спецподразделение пограничной охраны
Себастьян Курц

Группа спецреагирования сможет при необходимости перекрыть границы для защиты от въезда нелегальных мигрантов, сообщил глава МВД Австрии и член правопопулистской Австрийской партии свободы Херберт Кикль. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Австрия создаст спецподразделение пограничной охраны, которое будет способно в течение нескольких часов перекрыть границы для въезда нелегальных мигрантов. Об этом в четверг, 18 января, в интервью Tiroler Tageszeitung сообщил новый министр внутренних дел страны Херберт Кикль, являющийся членом правопопулистской Австрийской партии свободы.

"Проскользнуть в страну больше будет невозможно", - отметил министр, имея в виду миграционный кризис 2015 года.

В состав группы спецреагирования войдут сотрудники полицейских подразделений, задача которых будет состоять в установлении личности приезжих, пояснил глава МВД страны.

Ранее новый федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против равномерного распределения миграционной нагрузки в Евросоюзе. Скорректировать политику ЕС в этой сфере Курц предлагает, сделав акцент на поддержку стран происхождения мигрантов и граничащих с ними государств. Если же сделать это по каким-либо причинам будет невозможно, то Брюссель должен обеспечить "зоны безопасности", неподалеку от конфликтных регионов, в том числе и путем применения военных средств. Нелегальной миграции должен быть положен конец, резюмировал Курц.

23 марта 2017 года сообщалось, что власти Австрии увеличили в два раза выплаты мигрантам, находящимся в стране, которые добровольно готовы вернуться к себе на родину.

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