Тоннеля мало: Джонсон предложил связать Британию и Францию мостом

Глава британского МИД назвал "нелепой" ситуацию, когда "две крупнейшие экономики мира" соединяет "лишь одна железная дорога", то есть Евротоннель

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон предложил соединить Великобританию и Францию, расположенные по разные стороны пролива Ла-Манш, мостом, длина которого может составить около 35 км. Такое предложение дипломат выдвинул на англо-французском саммите 18 января, пишет издание The Telegraph.

В своем Twitter глава МИД отметил, что экономический успех двух стран зависит "от хорошей инфраструктуры и хороших коммуникаций". "Будет ли Евротоннель (ж/д тоннель под Ла-Маншем, связывающий Британию и Францию с 1994 года - ред.) только первым шагом?" - написал Джонсон.

Министр в разговоре с помощниками подчеркнул, что Францию и Великобританию, "две крупнейшие экономики мира", соединяет "лишь одна железная дорога", и назвал такую ситуацию "нелепой".

"Технологии все время движутся вперед, и в других местах есть гораздо более длинные мосты, к примеру, в Японии, длина которого 34 мили (55 км - ред.)", - цитирует Джонсона издание.

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По мнению главы британского МИД, Евротоннель не может обеспечить потенциал, необходимый для развития туризма и торговли между двумя странами в последующие десятилетия.

Как сообщает The Telegraph, Джонсон обсудил строительство моста или нового тоннеля на вчерашних переговорах с французскими коллегами. Его предложение стало "самым привлекательным" по итогам встречи, получив поддержку в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет СМИ.

"Я согласен. Давай сделаем это", - ответил французский лидер на предложение британского министра.

12 декабря 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в ГПУ не исключают новых заочных судов и санкций против России из-за незаконного строительства ею моста во временно оккупированный Крым.

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