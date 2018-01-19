В Турции пассажирский автобус упал в замерзший ручей: есть жертвы

Водитель автобуса потерял управление, вследствие чего транспортное средство съехало с шоссе и упало в скованный льдом поток

В Турции автобус с пассажирами перевернулся и рухнул в замерзший ручей, в результате чего шесть человек погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Инцидент произошел сегодня, 19 января, в провинции Муш на востоке страны. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, транспортное средство съехало с шоссе и упало в скованный льдом поток.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы в городах Муш и Сольхан.

Автобус перевозил пассажиров из провинции Хатай на юге Турции в Муш.

Фото: dailysabah.com

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СМИ отмечает, что в восточных и юго-восточных районах страны сейчас наблюдаются морозы и сильные снегопады.

18 января 2018 года в Казахстане на трассе загорелся пассажирский автобус, погибли 52 человека.

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