Турецкие войска проводят операцию против курдов на севере Сирии

Министр национальной обороны Турции заявил, что началось наступление на курдскую группировку YPG

Турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

По данным курдской группировки YPG, в ночь на 19 января в нескольких населенных пунктах разорвалось около 70 снарядов.

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на YPG. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он.

Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр.

Турецкие СМИ сообщают о намерении РФ вывести российских военных советников из района Африна. "Переговоры между двумя странами о предстоящей операции продолжаются", - написало издание.

В России же критикуют турецкую военную операцию в приграничном регионе. "Мы будем против. Ситуация непростая. Турция преследует свои интересы, но все эти интересы должны коррелироваться с международным правом", - заявил первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, турецкая операция в Африне может "создать серьезный очаг напряжения".

Читайте также: Турция стягивает танки к границе с Сирией

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.