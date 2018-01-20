Россия и Китай представляют для США "растущую угрозу" - Мэттис

Авторы концепции Стратегии национальной обороны США обвиняют Кремль в "нарушении границ с соседними государствами", включая оккупацию Донбасса и Крыма

Россия и Китай представляют для США "растущую угрозу", поскольку хотят создать мир в соответствии со своими "авторитарными" моделями.Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу, 19 января, представляя концепцию стратегии национальной обороны, передает Deutsche Welle

В сообщении сказано, что Россия и Китай являются "государствами-ревизионистами", которые хотят создать мир в соответствии со своими "авторитарными" моделями. Пекин, в свою очередь, обвиняется в "разбойничьей экономической политике", которая проводится с целью запугивания других государств, и милитаризации Южно-Китайского моря.

Авторы концепции Стратегии национальной обороны США обвиняют Кремль в "нарушении границ с соседними государствами", включая оккупацию востока Украины и Крыма. В Пентагоне уверены, что РФ хочет влиять на решения своих соседей в сфере экономики, дипломатии и политики безопасности.



По словам, заместителя помощника министра обороны Элбриджа Колби, в концепции нет курса на конфронтацию с Россией или Китаем, а только констатация того, что в последнее время усилилось военное "соперничество" с этими государствами.



Представленный концепт описывают реализацию Стратегии национальной безопасности США, которую в декабре представил американский президент Дональд Трамп.

18 декабря, американский президент Дональд Трамп представил стратегию национальной безопасности страны, где ядерное оружие России и подрыв демократического устоя названы самыми значимыми угрозами, а Китай - основным конкурентом, который ворует интеллектуальную собственность США.



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