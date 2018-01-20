Неожиданный союзник: боты РФ разделили требования республиканцев

Российские боты в Twitter присоединились к кампании законодателей, критикующих расследование Мюллера по связям Трампа с РФ

У законодателей от Республиканской партии США, критикующих расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по возможным связям американского президента Дональда Трампа с Россией, появился в пятницу необычный союзник - российские боты в Twitter присоединились к их требованиям. Об этом сообщает Reuters.



В сообщении говорится, что республиканцы призывали к выпуску секретного меморандума, который, как они говорят, демонстрирует предвзятость против Трампа в Департаменте юстиции.



Контролируемые Кремлем боты развернули в соцсети кампанию по поддержке этих требований, используя хэштег #releasethememo. Использование хэштага увеличилось на 315,5 процента в течение примерно 24 часов на 600 учетных записях Twitter, известных или подозреваемых в том, что они находятся под контролем Кремля, согласно данным Alliance of Securing Democracy, проекта беспартийного исследовательского центра Фонда Маршалла.



При этом сказано, что нет никаких доказательств того, что действия республиканцев и россиян скоординированы.



Меморандум, содержащий "секретные материалы" о расследовании правительством США возможного сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, составлен по поручению председателя Комитета разведки Палаты представителей США республиканца Девина Нуньеса.



8 января 2017 года глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что американские спецслужбы пришли к выводу, что вмешательство России во внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.



Читайте также: Президент США обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.