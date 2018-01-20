В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,3
Возле западного побережья Мексики в Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Геологическая службы США.
"Землетрясение магнитудой 6,3 балла поразило побережья Мексики в Калифорнийском заливе", - сказано в сообщении.
По информации службы, эпицентр подземных толчков находился в 69 км северо-восточнее города Лорето. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.
Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Угроза цунами в регионе не объявлялась.
"Мы ощущали подобные землетрясения. Никаких повреждений. Мои тарелки даже не упали", - сказала девушка, проживающая в Лорето, передает CBS News.
6 января в Японии сейсмологи выпустили ошибочное предупреждение о сильнейшем землетрясении, что стало причиной паники среди населения и парализовало движение транспорта в стране.
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