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В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,3

20.01.2018 03:29
О повреждениях и жертвах сообщений не поступало
В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,3
Фото: earthquake.usgs.gov

Возле западного побережья Мексики в Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Геологическая службы США.

"Землетрясение магнитудой 6,3 балла поразило побережья Мексики в Калифорнийском заливе", - сказано в сообщении.

По информации службы, эпицентр подземных толчков находился в 69 км северо-восточнее города Лорето. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

"Мы ощущали подобные землетрясения. Никаких повреждений. Мои тарелки даже не упали", - сказала девушка, проживающая в Лорето, передает CBS News.

6 января в Японии сейсмологи выпустили ошибочное предупреждение о сильнейшем землетрясении, что стало причиной паники среди населения и парализовало движение транспорта в стране. 

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