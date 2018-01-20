В РФ сожитель активистки против педофилов оказался педофилом

Сожитель активистки движения "Сдай педофила" задержан по подозрению в растлении несовершеннолетней

30-летний сожитель активистки движения "Сдай педофила" из Ярославля был задержан по подозрению в том, что вступил в интимную переписку с несовершеннолетней и принудил ее к действиям сексуального характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Правоохранители якобы установили, что мужчина шантажировал 14-летнюю девочку тем, что обнародует переписку, и совершал в отношении ее сексуальные действия в квартире и в подъезде по месту жительства.

В СКР утверждают, что в ходе допроса задержанный признал свою вину.

В движении "Сдай педофила" заявили, что сочувствуют своей активистке. "Этот эпизод лишь подтверждает правило. Вероника пять лет состоит в нашем движении "Сдай педофила", но даже ее знаний не хватило, чтобы идентифицировать то, что происходит в её семье. На лбу у них не написано. Всё это очень страшно", - сказала куратор движения Анна Левченко.

В феврале прошлого года в Кропивницком сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали участников организованной группировки White Lions (белые львы), которые нападали и грабили местных жителей, требуя, чтобы те признались в педофилии.

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