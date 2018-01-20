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На границе с Ливаном насмерть замерзли 15 сирийских беженцев

20.01.2018 16:35
Местные СМИ сообщают, что эту группу беженцев покинули в горах контрабандисты
На границе с Ливаном насмерть замерзли 15 сирийских беженцев
Фото: gettyimages.com

На границе с Ливаном насмерть замерзли 15 сирийских беженцев, брошенные в горах контрабандистами. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, среди погиблих были дети.

Ливанские спасатели нашли тринадцать тел в пятницу, а еще два обнаружили в субботу после того, как эту территорию накрыла снежная буря.

Местные СМИ сообщают, что эту группу беженцев покинули в горах контрабандисты. Двух из них арестовали.

Нескольких беженцев удалось спасти, среди них ребенок.

Вчера турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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