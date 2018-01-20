На границе с Ливаном насмерть замерзли 15 сирийских беженцев
20.01.2018 16:35
Местные СМИ сообщают, что эту группу беженцев покинули в горах контрабандисты
Фото: gettyimages.com
На границе с Ливаном насмерть замерзли 15 сирийских беженцев, брошенные в горах контрабандистами. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, среди погиблих были дети.
Ливанские спасатели нашли тринадцать тел в пятницу, а еще два обнаружили в субботу после того, как эту территорию накрыла снежная буря.
Местные СМИ сообщают, что эту группу беженцев покинули в горах контрабандисты. Двух из них арестовали.
Нескольких беженцев удалось спасти, среди них ребенок.
Вчера турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии.
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