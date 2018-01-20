Умер легендарный французский шеф-повар Поль Бокюз

Бокюз прославился в 1970-е как сторонник "новой кухни" с более здоровым способом приготовления пищи

Во Франции скончался легендарный французский шеф-повар Поль Бокюз. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.

Бокюзу, уже несколько лет страдавшему от болезни Паркинсона, был 91 год, он умер в своем знаменитом ресторане недалеко от Лиона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования, назвав Бокюза "воплощением французской кухни".

Как отмечает агентство, Бокюз прославился в 1970-е как сторонник "новой кухни" с более здоровым способом приготовления пищи. По словам Макрона, движение кардинальным образом изменило французскую гастрономию.

"Одно его имя содержит в себе всю французскую гастрономию с ее щедростью и уважением к традициям, но в то же время изобретательностью", - заявил президент Франции.

Ресторан Бокюза L'Auberge du Pont de Collonges получал три звезды Мишлена с 1965 года.

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