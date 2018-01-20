В Кабуле совершено нападение на отель "Интерконтиненталь"
Вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала на Кабуле на отель "Интерконтиненталь", передает Би-би-сисо ссылкой на сообщение афганских властей.
Афганский спецназ пытался вступить в перестрелку с нападавшими, сказал представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш.
Нападение произошло примерно в 21:00 по местному времени, сказал Наджиб Даниш. Число жертв пока не известно. Также есть неподтвержденные сообщения о захвате заложников.
Тем временем представитель афганской разведки сообщил агентству Франс-пресс, что ворвавшиеся в отель открыли огонь по постояльцам.
По словам представителя афганского МВД, среди нападавших, по некоторым признакам, были смертники.
Полиция смогла вывести в безопасное место основную часть гостей.
По предварительным данным, убиты пять человек, предположительно, это охранники отеля.
Талибы нападали этот отель в 2011 году, тогда погиб 21 человек, включая девять напавших на гостиницу боевиков. В тот раз атака была отбита с помощью вертолетов НАТО.
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Гостиница "Интерконтиненталь" - одна из самых известных в Кабуле, здесь часто останавливаются приезжающие из стран Запада. Здание отеля расположено на вершине холма в западной части города.
Ранее сообщалось, что за последние пару лет количество жертв нападений на религиозной основе в Афганистане резко выросло.
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