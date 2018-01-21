Нападение на отель в Кабуле: боевики убиты
Афганские спецслужбы убили последнего из трех боевиков, которые атаковали отель "Интерконтиненталь" в Кабуле.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Операция по ликвидации боевиков длилась несколько часов.
Представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш сказал, что по меньшей мере пять человек были убиты и шесть ранены. Еще 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.
20 января 2018 года вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель "Интерконтиненталь". Нападение произошло примерно в 21:00 по местному времени. Талибы нападали на этот отель в 2011 году, тогда погиб 21 человек, включая девять напавших на гостиницу боевиков. В тот раз атака была отбита с помощью вертолетов НАТО.
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