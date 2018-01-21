Курды опровергают, что турецкие танки вошли на территорию Сирии

Представитель курдских отрядов самообороны сообщил, что турецике танки подошли к Африну, но были вынуждены развернуться

Турецкие военные не входили в сирийский регион Африн. Об этом заявил представитель курдских отрядов народной самообороны (YPG) Бируск Хасака, сообщает Reuters.



Хасака рассказал, что турецкие войска действительно пытались пересечь сирийско-турецкую границу в регионе Африн, но были вынуждены вернуться после того, как курды открыли по ним огонь.



19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в Африне.



Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на YPG. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он.

Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр.

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Reuters пишет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию на севере Сирии по телефону вчера, 20 января.



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