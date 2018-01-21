Президент Сирии обвинил Турцию в поддержке терроризма

Асад назвал попытку Турции вторгнуться в Сирию поддержкой терроризма

Президент Сирии Башар Асад назвал военную операцию Турции поддержкой терроризма. Об этом сообщает AFP.



19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в Африне.



Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на YPG. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он.

Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр.

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