Президент Сирии обвинил Турцию в поддержке терроризма
21.01.2018 15:20
Асад назвал попытку Турции вторгнуться в Сирию поддержкой терроризма
Башар Асад (фото - iStock/Global Images Ukraine)
Президент Сирии Башар Асад назвал военную операцию Турции поддержкой терроризма. Об этом сообщает AFP.
19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в Африне.
Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на YPG. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он.
Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр.
Читайте также: Турция стягивает танки к границе с СириейReuters пишет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию на севере Сирии по телефону вчера, 20 января.
Ранее сегодня сообщалось, что турецкие танки вошли в Африн, но курды опровергают эту информацию.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:36
-
14:05
-
12:48
-
12:15
-
10:45
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 29507
- 28936
- 25373
- 24556
- 23411
Спецпроекты
Новости партнеров