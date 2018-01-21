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Президент Сирии обвинил Турцию в поддержке терроризма

21.01.2018 15:20
Асад назвал попытку Турции вторгнуться в Сирию поддержкой терроризма
Президент Сирии обвинил Турцию в поддержке терроризма
Башар Асад (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Президент Сирии Башар Асад назвал военную операцию Турции поддержкой терроризма. Об этом сообщает AFP.

19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в Африне.

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на YPG. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он.

Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр.

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Reuters пишет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию на севере Сирии по телефону вчера, 20 января.

Ранее сегодня сообщалось, что турецкие танки вошли в Африн, но курды опровергают эту информацию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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