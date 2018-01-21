Франция требует созвать Совбез ООН из-за ситуации в Сирии
Франция попросила созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в Сирии. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан написал на своей странице в Twitter.
"Сирия: Гута, Идлиб, Африн - Франция просит экстренного заседания Совета безопасности ООН", - сообщил Ле Дриан.
Министр добавил, что утром провел переговоры со своим коллегой из Турции.
19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в сирийском Африне.
Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на курдскую народную самооборону (YPG).
Reuters пишет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию на севере Сирии по телефону вчера, 20 января.
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Ранее сегодня сообщалось, что турецкие танки вошли в Африн, но курды опровергают эту информацию.
Президент Сирии Башар Асад назвал военную операцию Турции поддержкой терроризма.
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