Франция требует созвать Совбез ООН из-за ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Франции сообщил, что страна просит экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за ситуации в Сирии

Франция попросила созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в Сирии. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан написал на своей странице в Twitter.



"Сирия: Гута, Идлиб, Африн - Франция просит экстренного заседания Совета безопасности ООН", - сообщил Ле Дриан.



Министр добавил, что утром провел переговоры со своим коллегой из Турции.



19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в сирийском Африне.



Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на курдскую народную самооборону (YPG).



Reuters пишет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию на севере Сирии по телефону вчера, 20 января.



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