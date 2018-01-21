Возросло количество жертв пожара в отеле Праги - СМИ

В больнице от полученных травм скончались еще две женщины

В результате пожара в отеле в центре Праги (Чехия) погибли уже четыре человека, еще пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Zpravy.aktualne.

В сообщении говорится, что двое женщин скончались в столичной больнице от полученных травм. Полиция пока не сообщает о их гражданстве. В медучреждениях остаются еще семь человек, среди пострадавших двое пожарных.



"Когда мы приехали, люди сидели в окнах на парапетах", - сказал глава пражской пожарной команды. Он отметил, что было сложно решить, кого эвакуировать первыми, так как люди были и в своих комнатах, и на крыше здания.



По его словам пожарные работы в опасных для жизни условиях - здание имело значительные разрушения.



По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный кондиционер на первом этаже здания. Огонь быстро распространился на несколько этажей, в здании было много деревянных элементов.



Также издание сообщает со ссылкой на полицию, что среди раненых были трое граждан Нидерландов, Турции и Франции.



Ранее сегодня посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в гостинице в центре Праги.



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