В результате теракта в Кабуле погибли девять украинцев - полиция

Девять граждан Украины погибли в результате нападения боевиков на отель Intercontinental в столице Афганистана

Полиция Кабула сообщила, что в результате террористической атаки на отель Кабуле погибли девять граждан Украины. Об этом пишет BBC.

Жертвами нападения также стали: один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана. Гражданство еще двух погибших устанавливается.



20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель.



К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков, атаковавших отель. Представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш сказал, что по меньшей мере пять человек были убиты и шесть ранены. Еще 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.



Затем стало известно о 18 погибших.

