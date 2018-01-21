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В результате теракта в Кабуле погибли девять украинцев - полиция

21.01.2018 18:35
Девять граждан Украины погибли в результате нападения боевиков на отель Intercontinental в столице Афганистана
В результате теракта в Кабуле погибли девять украинцев - полиция
Фото: скриншот

Полиция Кабула сообщила, что в результате террористической атаки на отель Кабуле погибли девять граждан Украины. Об этом пишет BBC.

Жертвами нападения также стали: один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана. Гражданство еще двух погибших устанавливается.

20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель.

К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков, атаковавших отель. Представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш сказал, что по меньшей мере пять человек были убиты и шесть ранены. Еще 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

Затем стало известно о 18 погибших.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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