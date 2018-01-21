Курды нанесли ракетный удар по Турции: 37 человек ранены
Террористы с территории Сирии совершили ракетный обстрел турецкой провинции, в результате чего ранены 37 граждан Турции. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Эрдал Ата, передает агентство Анадолу.
"Ранения получили 37 человек, состояние четырех оценивается как тяжелое", - сообщил Ата после визита к раненым в Государственную больницу Рейханлы.
Он сказал, что террористы PYD/YPG из Африна (Сирия), против которых 20 января начали военную операцию турецкие войска, обстреливают населенные пункты в приграничной турецкой провинции Хатай, в том числе в районе Рейханлы.
Фото: скриншот с видео
Отряды народной самообороны (YPG) - боевое крыло так называемого Высшего курдского совета, участвующее в сирийском вооруженном конфликте. Официально YPG не связаны с какой-либо конкретной политической партией, но де-факто являются в первую очередь боевым крылом PYD - партия "Демократический союз" (левая партия, основанная в 2003 году сирийскими курдами).
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Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна.
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции Оливковая ветвь на севере Сирии, направленной против курдских отрядов народной самообороны (YPG).
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