В Турции полиция разогнала акцию против военной операции в Сирии

В Стамбуле задержали больше десяти человек, в Анкаре применили слезоточивый газ

В столице Турции полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции против военной операции в контролируемом курдами районе Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle.



В Стамбуле задержаны по меньшей мере 12 человек.

Ранее Соединенные Штаты призвали Турцию ограничить временные рамки и масштабы военных операций на северо-западе Сирии.

Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции.

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