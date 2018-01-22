В Турции полиция разогнала акцию против военной операции в Сирии
В столице Турции полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции против военной операции в контролируемом курдами районе Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В Стамбуле задержаны по меньшей мере 12 человек.
Ранее Соединенные Штаты призвали Турцию ограничить временные рамки и масштабы военных операций на северо-западе Сирии.
Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции.
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