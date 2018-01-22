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Audi отзывает больше 120 тысяч машин из-за дизельных двигателей

22.01.2018 03:18
Программное обеспечение двигателей V6 TDI позволяет обходить стандарт выброса газов Евро-6
Audi отзывает больше 120 тысяч машин из-за дизельных двигателей
Фото: Audi

Федеральное ведомство автонадзора Германии обязало автопроизодителя Audi отозвать 127 тысяч машин по всему миру, в том числе более 77 тысяч - в ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причиной стали дизельные двигатели V6 TDI - у них есть программное обеспечение, которое позволяет обходить ограничения выброса газов по стандарту Евро-6. 

Такие двигатели есть в моделях  А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 и Q7.

В Audi заявили, что интенсивно исследуют все концепции дизельных двигателей на возможные нарушения и возможности модернизации.

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