Audi отзывает больше 120 тысяч машин из-за дизельных двигателей
Федеральное ведомство автонадзора Германии обязало автопроизодителя Audi отозвать 127 тысяч машин по всему миру, в том числе более 77 тысяч - в ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Причиной стали дизельные двигатели V6 TDI - у них есть программное обеспечение, которое позволяет обходить ограничения выброса газов по стандарту Евро-6.
Такие двигатели есть в моделях А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 и Q7.
В Audi заявили, что интенсивно исследуют все концепции дизельных двигателей на возможные нарушения и возможности модернизации.
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