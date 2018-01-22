Audi отзывает больше 120 тысяч машин из-за дизельных двигателей

Программное обеспечение двигателей V6 TDI позволяет обходить стандарт выброса газов Евро-6

Федеральное ведомство автонадзора Германии обязало автопроизодителя Audi отозвать 127 тысяч машин по всему миру, в том числе более 77 тысяч - в ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Причиной стали дизельные двигатели V6 TDI - у них есть программное обеспечение, которое позволяет обходить ограничения выброса газов по стандарту Евро-6.



Такие двигатели есть в моделях А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 и Q7.



В Audi заявили, что интенсивно исследуют все концепции дизельных двигателей на возможные нарушения и возможности модернизации.

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