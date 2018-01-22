США осудили теракт в гостинице в Кабуле

В США выразили соболезнования семьям погибших - жертвами теракта стали 18 человек

Государственный департамент США осудил теракт в гостинице в Кабуле. Заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона опубликовано на сайте ведомства.



Отмечается, что США работают вместе с властями Афганистана для расследования нападения.



"Мы видели заявление Талибана об ответственности и осуждаем террористические группы за их кампанию насилия против афганцев и иностранцев", - говорится в заявлении.



Тиллерсон выразил соболезнования семьям погибших.

20 января вооруженная группа напала в Кабуле на отель. К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков. Погибли 18 человек, среди которых 14 - иностранцы.

По информации полиции Кабула, среди погибших в результате атаки - девятеро украинцев. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о шести погибших гражданах.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Талибан.

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