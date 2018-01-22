Во Флориде в парке произошла стельба: ранены трое подростков
22.01.2018 06:45
Полиция не сообщает, насколько серьезные ранения у подростков. Кто открыл огонь, тоже пока неизвестно
Фото: wftv.com
В городе Орландо, штат Флорида в США неизвестные открыли огонь по людям в парке около школы. Об этом сообщает WFTV 9 ABC.
Ранения получили трое девушек-подростков. Их госпитализировали с ранениями в ноги. Полиция пока не сообщает, насколько эти ранения серьезные.
Предварительно известно, что огонь открыли трое неизвестных.
Продолжается расследование.
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