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Во Флориде в парке произошла стельба: ранены трое подростков

22.01.2018 06:45
Полиция не сообщает, насколько серьезные ранения у подростков. Кто открыл огонь, тоже пока неизвестно
Во Флориде в парке произошла стельба: ранены трое подростков
Фото: wftv.com

В городе Орландо, штат Флорида в США неизвестные открыли огонь по людям в парке около школы. Об этом сообщает WFTV 9 ABC.

Ранения получили трое девушек-подростков. Их госпитализировали с ранениями в ноги. Полиция пока не сообщает, насколько эти ранения серьезные.

Предварительно известно, что огонь открыли трое неизвестных.

Продолжается расследование.

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