Во Флориде в парке произошла стельба: ранены трое подростков

Полиция не сообщает, насколько серьезные ранения у подростков. Кто открыл огонь, тоже пока неизвестно

В городе Орландо, штат Флорида в США неизвестные открыли огонь по людям в парке около школы. Об этом сообщает WFTV 9 ABC.



Ранения получили трое девушек-подростков. Их госпитализировали с ранениями в ноги. Полиция пока не сообщает, насколько эти ранения серьезные.



Предварительно известно, что огонь открыли трое неизвестных.



Продолжается расследование.

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