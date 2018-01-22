Шатдаун в США продолжается: в Сенате отложили голосование

Демократы и республиканцы так и не пришли к единому мнению по финансированию, и федеральное правительство остается недееспособным третий день

Сенат США перенес голосование по временному бюджету на 12:00 понедельника, 22 января (19:00 по киевскому времени). Об этом сообщает The Hill.



Это значит, что федеральное правительство по-прежнему не работает.



Лидеры демократов и республиканцев не смогли пока прийти к консенсусу и продолжают переговоры.



"У нас было несколько разговоров, переговоры продолжатся, но пока мы не достигли согласия", - сказал лидер демократов Чарльз Шумер.

Республиканцы сказали, что лучше перенести голосование и прийти к тому, чтобы оно было успешное, чем провалить вечернее рассмотрение.

20 января в США начался шатдаун - Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства страны до 16 февраля, но на следующий день Сенат не набрал необходимое количество голосов для него.

Это первое в истории США закрытие правительства, произошедшее в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.