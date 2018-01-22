Шатдаун в США продолжается: в Сенате отложили голосование
Сенат США перенес голосование по временному бюджету на 12:00 понедельника, 22 января (19:00 по киевскому времени). Об этом сообщает The Hill.
Это значит, что федеральное правительство по-прежнему не работает.
Лидеры демократов и республиканцев не смогли пока прийти к консенсусу и продолжают переговоры.
"У нас было несколько разговоров, переговоры продолжатся, но пока мы не достигли согласия", - сказал лидер демократов Чарльз Шумер.
Республиканцы сказали, что лучше перенести голосование и прийти к тому, чтобы оно было успешное, чем провалить вечернее рассмотрение.
20 января в США начался шатдаун - Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства страны до 16 февраля, но на следующий день Сенат не набрал необходимое количество голосов для него.
Это первое в истории США закрытие правительства, произошедшее в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:19
-
07:58
-
вчера
16:36
-
вчера
14:05
-
вчера
12:48
Новости партнеров
- 29781
- 29688
- 28031
- 26244
- 25187