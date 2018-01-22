Amazon откроет первый супермаркет без касс

Выбранные товары супермаркет компании Amazon сканируются видеокамерами, а сумма списывается с пользовательского счета через мобильное приложение

Первый оффлайновый супермаркет интернет-гиганта Amazon, в котором нет привычных касс, открывается сегодня, 22 января, в американском Сиэттле. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В супермаркете под названием Amazon Go все покупатели кладут в корзину выбранные товары, после чего уходят из магазина, а сумма за покупки автоматически списывается с пользовательского счета Amazon. Помимо этого, на каждой полке установлены весы, которые будут регистрировать снятые товары", - отмечается в сообщении.

Для посещения магазина необходимо скачать специальное мобильное приложение. Перед входом в магазин и по завершению покупок телефон необходимо просканировать на специализированном турникете.

После выбора определенного товара покупателю необязательно его держать перед считывателем кода или каким-либо подобным устройством. В Amazon утверждают, что при покупках не используется система распознавания лиц. Представители американских СМИ, которые посетили магазин до официального открытия, отметили, что в магазине установлены десятки видеокамер.

Джефф Безос, глава и основатель интернет-компании Amazon, стал самым богатым человеком в истории. Его состояние на 10 января 2018 г. достигло $106 млрд, что стало самым высоким показателем за всю историю рейтинга.

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