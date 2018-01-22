В мире существенно увеличилось число миллиардеров - исследование
Капитал, заработанный по всему миру в 2017 году, ушел в руки наиболее богатых людей. Об этом говорится в исследовании международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, сообщает Deutsche Welle.
82 % "новых" заработанных средств ушли в минувшем году на счета самых обеспеченных людей.
3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли.
"При этом с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло. По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня", - говорится в тексте доклада.
Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами. "Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка", - заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.
Руководитель кампании Oxfam в Германии Йорг Калински раскритиковал текущее положение дел.
"Богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты - особенно зарплаты и налоги - чтобы увеличивать доходы акционеров", - сказал Калински.
Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье "для всех".
Доклад был обнародован в понедельник, 22 января.
Ян Хуэйянь, владеющая контрольным пакетом акций компании Country Garden Holdings Co., крупнейшего девелопера Китая, за первые четыре биржевые дня увеличила свое состояние почти на $2,1 млрд.
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