Атака талибов на отель в Кабуле: погибли десятки человек - СМИ

Количество жертв теракта в "Интерконтинентале" в афганской столице почти вдвое превышает официальные данные, заявил анонимный правоохранитель

Боевики исламистского движения Талибан, которые ворвались вечером 20 января в отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, убили не 18 человек, как сообщает афганский Минздрав, а "более 30". Об этом со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным топ-чиновника из правоохранительных органов страны сообщает агентство Reuters.

По данным спикера Минздрава Афганистана Вахида Маджроха, в морги больниц из гостиницы привезли 19 тел, шестеро идентифицированы как иностранцы.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин говорил о шестерых убитых украинцах, а глава управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич отметил, что это число может увеличиться до семи.

Вместе с тем, анонимный чиновник заявил, что "погибших более 30 и это число может вырасти". По его информации, среди убитых - работники отеля, постояльцы и сотрудники сил безопасности, которые сражались с нападавшими. Местные СМИ пишут о 41 погибшем.

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Как сообщил 21 января спикер МВД страны Наджиб Данеш, все пять джихадистов, проникшие в здание под видом армейцев и разговаривавшие на пушту, ликвидированы.

Более 150 человек смогли убежать из отеля, где также возник пожар, невредимыми.

Видео: Youtube / The Telegraph

В местной авиакомпании Kam Air заявили, что около 40 их сотрудников, включая пилотов, в том числе иностранных, отдыхали в гостинице в этот день. 10 из них погибли. Помимо украинцев, погибли также венесуэльцы, пишут местные СМИ.

Ответственность за атаку взяли на себя исламские радикальные фундаменталисты из Талибана. Об этом заявил их "спикер" Забихуллах Муджахид. В МВД страны считают, что нападение совершили боевики сети Хаккани - относительно независимой террористической организации, союзной Талибану.

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