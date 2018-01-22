Депутаты РФ едут в Страсбург обсудить возвращение России в ПАСЕ

Представители нелегитимной Госдумы и Совета федерации РФ примут участие во встрече, на которой обсудят возможность возвращения России в ассамблею

В Парламентской ассамблее Совета Европы анонсировали первое заседание ad-hoc комитета, на котором обсудят возможность возвращения россиян в ПАСЕ; в заседании примут участие представители нелегитимной Госдумы и Совета федерации РФ. Об этом сообщает Европейская правда.

"Первое заседание специальной комиссии запланировано на вторник (23 января - ред.)", - сообщила экс-президент ПАСЕ Стелла Кириакидес, отчитываясь о своей деятельности на посту главы ассамблеи.

Политик также напомнила, что шагом к выходу из "кризиса в отношениях с российским парламентом" стала "встреча с российскими парламентариями, состоявшаяся в декабре в Париже".

На запрос СМИ в секретариате ПАСЕ уточнили, что встреча состоится завтра в 17:00 по центральноевропейскому времени.

Отмечается, что по приглашению Кириакидес в Страсбург прибудут вице-спикер нелегитимной Госдумы РФ Петр Толстой и глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, однако их полномочия на этой встрече пока не согласованы.

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22 января 2018 года в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ. Ранее Россия заявила, что не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ассамблеи.

С января 2015 года РФ лишена права голоса в ПАСЕ из-за развязанной Кремлем вооруженной агрессии против Украины. В ответ на это российская делегация покинула ассамблею.

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