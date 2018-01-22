США перенесут свое посольство в Иерусалим до конца 2019 года

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, который находится с визитом в Израиле

США планируют до конца 2019 года переместить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, который находится с визитом в Израиле, сообщает Reuters.

"В ближайшие недели наша администрация будет продвигать свой план по открытию посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме, посольство США откроется до конца следующего года", - заявил Пенс во время выступления в Кнессете.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.

Совет безопасности ООН не поддержал решение Трампа. 18 декабря проект резолюции Совбеза, в котором содержался призыв к США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, был заблокирован американской делегацией.



21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает признание Иерусалима столицей Израиля.

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