Теракт в Кабуле может быть признан военным преступлением - ООН
Нападение на отель Интерконтиненталь в Кабуле может быть классифицировано как военное преступление. Об этом заявил глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото, сообщает Центр новостей ООН.
Он призвал все стороны конфликта в Афганистане соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.
20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь". По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.
К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех напавших на отель боевиков.
Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Талибан.
По информации МИД Украины, в результате теракта погибли семеро украинцев.
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