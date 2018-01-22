Тела погибших в Кабуле украинцев репатриируют 24 января - МИД
Тела украинцев, погибших после нападения боевиков на отель в Кабуле, доставят в Украину 24 января. Об этом в комментарии ВВС-Украина сообщила спикер МИД Марьяна Беца.
"Репатриация тел запланирована на 24 января", - сказала она.
Возвращать выживших начнут уже в понедельник. Часть их них вернется рейсовыми самолетами, часть - спецсамолетом, который будет перевозить тела погибших.
20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь". По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.
К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех напавших на отель боевиков.
Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Талибан.
По информации МИД Украины, в результате теракта погибли семеро украинцев.
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