Сенат проголосовал за завершение шатдауна в США - NYT

Американские сенаторы проголосовали по временному бюджету для возобновления работы правительства

Американские сенаторы проголосовали по временному бюджету для федерального правительства США после трехдневного шатдауна. Об этом сообщает The New York Times.



Лидеры демократов и республиканцев пришли к консенсусу. За бюджет проголосовал 81 сенатор, что позволит правительству возобновить работу. Закон должен подписать президент США Дональд Трамп, чтобы продолжить финансирование на три недели.



Уже во вторник чиновники, чья работа была приостановлена, смогут приступить к выполнению своих обязанностей.



"Через несколько часов правительство снова откроется", - сказал сенатор Чак Шумер из Нью-Йорка, лидер Демократической партии. "У нас много дел", - добавил он.



Законопроект также предусматривает продление программы медицинского страхования еще на шесть лет для молодых незарегистрированных иммигрантов, на чем настаивали демократы.



20 января в США начался шатдаун - Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства страны до 16 февраля, но на следующий день Сенат не набрал необходимое количество голосов для него.