ФСБ закроет предприятия там, где состоятся матчи ЧМ-2018 - росСМИ

В России остановят "опасную" промышленность почти на два месяца - с середины мая до середины июля

В России руководству предприятий, которые находятся в регионах проведения матчей ЧМ-2018, начали приходить предупреждения от ФСБ об остановке производства как минимум на период мундиаля, а может и на время подготовки к нему. Об этом сообщает российская газета Коммерсант со ссылкой на письмо, которое 16 января получил из регионального отделения ФСБ руководитель одного из предприятий Нижегородской области РФ.

В материалах газеты говорится, что остановить предприятия могут почти на два месяца - с середины мая до середины июля.



В документе силовики ссылаются на указ президента РФ от 9 мая 2017 года и постановление правительства РФ от 9 июня 2017 года об усиленных мерах безопасности во время чемпионата в части прекращения работы "опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества" во всех регионах, где проходят матчи.



Отмечается, что это касается предприятий в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.



Руководители предприятий в этих регионах должны издать приказ о прекращении работ и согласовать его с региональным межведомственным оперативным штабом. В случае невозможности остановки производства, требуется пояснить причины и указать последствия при чрезвычайных ситуациях, включая число возможных жертв.



Также газета сообщает, что на предприятиях "не в восторге" от такого указа. На Кстовском НПЗ газете сообщили, что выполнить требование ФСБ физически невозможно, так как производственный цикл носит непрерывный характер. Но руководство не хочет "ссориться" с силовиками и согласно организовать штаб для круглосуточного отслеживания состояние производства.



"Мы никого не закрываем. Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств", - заверили в УФСБ по Нижегородской области.



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