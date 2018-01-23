Президент Филиппин объяснил военным, когда его можно пристрелить

Дутерте проинструктировал армию, как поступить с ним, если он станет диктатором

Президент Филиппин Родриго Дутерте проинструктировал армию и полицию о том случае, когда его можно застрелить. Соответствующее заявление он сделал во время визита на одну из военных баз страны, передает Reuters.

"Если я останусь у власти после завершения своего президентского срока и захочу стать диктатором, застрелите меня, я не шучу", - сказал Дутерте солдатам, добавив, что силы безопасности не должны позволять никому нарушать конституцию.



Он сказал, что защищать конституцию и народ это обязанность силовиков. "Помните, это ваш священный долг", - добавил глава Филиппин.



Стоит отметить, что осенью прошлого года Дутерте сам признался в том, что однажды в юности зарезал человека. "Когда мне было 16 лет, я кого-то убил. Какого-то человека. В драке. Ножом", - рассказал он.



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