CNN: У восточного побережья США обнаружен корабль-шпион ВМФ РФ

Виктор Леонов оснащен разнообразным шпионским оборудованием и предназначенным для перехвата коммуникационных сигналов

У восточного побережья США возле Северной Каролины военные зафиксировали российский разведывательный корабль Виктор Леонов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники.



По данным телеканала, судно было замечено в международных водах в 160 км от города Уилмингтон. При этом неизвестно, куда направлялся корабль.



Также, по словам источников, несколько дней назад Виктор Леонов покинул Порт-оф-Спейн, столицу карибского государства Тринидад и Тобаго. Два военных представителя США сказал CNN, что корабль ВМФ РФ отслеживается эсминцем USS Cole и другими военно-морскими активами.



Отмечается, что Виктор Леонов оснащен разнообразным шпионским оборудованием и предназначенным для перехвата коммуникационных сигналов.

Согласно данным на сайте ВМФ РФ, на корабле имеются РЛС "Волга", НРЛС МР-212/201 "Вайгач-У". Радиоэлектронное вооружение представлено следующими единицами: "Профиль-М", "Ротор-С", "Прохлада", "Визир-М", "Октава", "Конус", "Символ", "Заря-1", МГ-349 "Рось-К", МГП-303. Точный состав бортового радиотехнического вооружения является закрытой информацией. Из вооружения на борту имеются переносной зенитный ракетный комплекс "Игла" и две зенитные артустановки АК-306М.



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