КНДР вскоре сможет нанести ядерный удар по США - директор ЦРУ
Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео рассказал о том, насколько близок диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын к ядерному удару по американской территории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.
На вопрос о том, когда КНДР может навести ядерный удар по США Помпео сказал, что через "несколько месяцев".
Журналист отметила, что он сказал то же самое несколько месяцев назад.
"Это правда, я надеюсь, что смогу сказать это и через год. Правительство Соединенных Штатов прилагает все усилия, чтобы этот момент наступил как можно позднее", - сказал глава ЦРУ.
18 января президент США Дональд Трамп сказал, что Россия помогает Северной Корее в обход международных санкций и поэтому Пхеньян "с каждым днем все ближе" к готовности отправить баллистическую ракету в США.
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