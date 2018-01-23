КНДР вскоре сможет нанести ядерный удар по США - директор ЦРУ

Майкл Помпео считает, что это вопрос нескольких месяцев

Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео рассказал о том, насколько близок диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын к ядерному удару по американской территории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

На вопрос о том, когда КНДР может навести ядерный удар по США Помпео сказал, что через "несколько месяцев".



Журналист отметила, что он сказал то же самое несколько месяцев назад.



"Это правда, я надеюсь, что смогу сказать это и через год. Правительство Соединенных Штатов прилагает все усилия, чтобы этот момент наступил как можно позднее", - сказал глава ЦРУ.



18 января президент США Дональд Трамп сказал, что Россия помогает Северной Корее в обход международных санкций и поэтому Пхеньян "с каждым днем все ближе" к готовности отправить баллистическую ракету в США.



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