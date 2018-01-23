Шатдаун завершен: Трамп продлил работу федерального правительства

Американский Сенат, после трех дней простоя, проголосовал за проект временного бюджета для федерального правительства

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером подписал проект резолюции о временном финансировании до 8 февраля федерального правительства, что позволило возобновить его работу после 69 часов шатдауна. Об этом сообщает The New York Times.

Ранее в понедельник, 22 января, законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Принять закон три дня мешали разногласия лидеров республиканцев и демократов по вопросу о защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.