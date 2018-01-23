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Шатдаун завершен: Трамп продлил работу федерального правительства

23.01.2018 06:36
Американский Сенат, после трех дней простоя, проголосовал за проект временного бюджета для федерального правительства
Шатдаун завершен: Трамп продлил работу федерального правительства
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером подписал проект резолюции о временном финансировании до 8 февраля федерального правительства, что позволило возобновить его работу после 69 часов шатдауна. Об этом сообщает The New York Times

Ранее в понедельник, 22 января, законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Принять закон три дня мешали разногласия лидеров республиканцев и демократов по вопросу о защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.

Подписание документа американским президентом позволит чиновникам, чья работа была приостановлена, приступить к выполнению своих обязанностей уже во вторник. 

20 января в США начался шатдаун - Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства страны до 16 февраля, но на следующий день Сенат не набрал необходимое количество голосов для него.

Это первое в истории США закрытие правительства, произошедшее в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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