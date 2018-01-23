Шатдаун завершен: Трамп продлил работу федерального правительства
Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером подписал проект резолюции о временном финансировании до 8 февраля федерального правительства, что позволило возобновить его работу после 69 часов шатдауна. Об этом сообщает The New York Times.
Ранее в понедельник, 22 января, законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Принять закон три дня мешали разногласия лидеров республиканцев и демократов по вопросу о защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.
Подписание документа американским президентом позволит чиновникам, чья работа была приостановлена, приступить к выполнению своих обязанностей уже во вторник.
20 января в США начался шатдаун - Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства страны до 16 февраля, но на следующий день Сенат не набрал необходимое количество голосов для него.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:15
-
09:15
-
08:52
-
08:40
-
вчера
18:30
Новости партнеров
- 32913
- 30159
- 28688
- 26353
- 23256