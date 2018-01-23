Новый американский боевой корабль затерло во льдах в Канаде: фото
Недавно принятому на вооружение ВМС США боевому кораблю прибрежной зоны USS Little Rock придется перезимовать в Монреале: из-за аномально холодной погоды в регионе судно оказалось вморожено в воду замерзшего порта и без ледокола выбраться оттуда, чтобы отправиться к месту приписки во Флориде, не сможет. Об этом сообщает сайт местного канала CBC.
118-метровый корабль был спущен на воду 16 декабря в доке американского города Баффало в штате Нью-Йорк и направлялся на базу ВМС "Мэйпорт" в Джэксонвилле на севере Флориды. Из-за морозов он вынужден был сделать остановку на реке Святого Лаврентия в Монреале, провинция Квебек.
Командование решило, что проще оставить судно на зимовку, чем предпринимать какие-либо меры для его освобождения из ледяного плена.
Затерт во льдах:
Фото: Graham Hughes / The Canadian Press
В этом районе река открывается для судоходства примерно в середине марта.
Как рассказал капитан, экипажу придется сосредоточиться зимой на тренировках и учениях.
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