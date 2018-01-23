Орел или решка: в ПАСЕ провели выборы, подбрасывая монету

Президентом крупнейшей политической группы в Парламентской ассамблее СЕ стал Цезарь Преда - он победил основного конкурента благодаря слепому жребию

Президента депутатской группы Европейской народной партии в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы вчера, 22 января, в Страсбурге определили методом слепого жребия - подбрасыванием монеты. Об этом курьезном случае в политической практике ЕС рассказала у себя в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

По ее словам, из-за того, что первый тур выборов не помог выявить победителя, а во втором туре два основных кандидата набрали одинаковое количество голосов (по 47), третьего тура не было - президента ЕНП выбрали "лотереей".

"Согласно правилам, далее состоялся... розыгрыш. Правда-правда: бросали монетку", - уточнила Геращенко.

Выиграл кандидат от Румынии Цезарь Флорин Преда.

"Вот такие выборы бывают в Страсбурге, когда судьбу крупнейшей политической партии решает орел или решка", - подытожила она.

Европейская народная партия - правоцентристская общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году. Включает в себя христианско-демократические и консервативные партии стран Европы. Одна из крупнейших партий Европы, представленная во всех политических институтах ЕС, а также в Совете Европы. Включает в себя крупнейшую фракцию в Европарламенте.

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22 января 2018 года ПАСЕ избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти, а вице-президентом - украинца Владимира Арьева.

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