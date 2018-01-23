Китайская провинция хочет оградиться от соседей "Великой стеной"

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе намерены за счет возведения мощной стены на границе с другими странами предотвратить инфильтрацию экстремистов

Северо-запад Китая - Синьцзян-Уйгурский автономный район - местные власти хотят оградить от сопредельных стран "Большой стеной", чтобы ограничить приток радикалов. Об этом со ссылкой на заявление губернатора провинции Шохтара Закира пишет агентство Reuters.

"Сотни жителей провинции были убиты в Синьцзяне за последние годы в результате насилия между уйгурами и этническим большинством Хань, особенно на юге провинции", - говорится в сообщении.

Вдоль уже существующей пограничной стены улучшат и укрепят инфраструктуру сил безопасности, заявил губернатор. "Мы сделаем все, чтобы не допустить пробелов или слепых пятен в сфере управления соцбезопасностью", - пообещал Закир.

Пекин утверждает, что насилие в Синьцзяне - результат деятельности исламистов и сепаратистов, некоторые из которых имеют связи с террористическими группировками вне Китая. Правозащитные организации уйгуров настаивают на том, что такая ситуация сложилась из-за разочарования уйгуров "зарегулированностью" их культуры и религии в КНР. Власти отрицают репрессии против этого этнического меньшинтсва.

"Мы не позволим сепаратизму вернуться и сделаем все возможное, чтобы религиозный экстремизм никогда более не смог возродиться из пепла и террористические атаки были обречены на провал", - заверил Закир.

В 2016 году речь шла о том, что Пекин обеспокоен постепенным приближением контролируемых Исламским государством территорий к западу страны, в особенности к Синьцзян-Уйгурскому автономному району. Мусульмане-уйгуры, населяющие этот регион, неоднократно устраивали теракты в Китае. Летом 2015 года ИГ опубликовали пропагандистский ролик, призывающий уйгуров "взять в руки оружие".



Уйгуры составляют около 45% населения СУАР; особенно плотно они населяют южные округа района. То, что в СУАР в 2014 году начала возрастать активность террористических группировок, некоторые эксперты связывают с просачиванием в регион салафитов из Ближнего Востока, вербующих местное население для обучения подрывной деятельности в Афганистане. В последние пару лет насилие в регионе пошло на убыль.







СУАР - крупнейшая провинция Китая, которая граничит с Монголией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Индией, Пакистаном и РФ.













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