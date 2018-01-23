Китайская провинция хочет оградиться от соседей "Великой стеной"
Северо-запад Китая - Синьцзян-Уйгурский автономный район - местные власти хотят оградить от сопредельных стран "Большой стеной", чтобы ограничить приток радикалов. Об этом со ссылкой на заявление губернатора провинции Шохтара Закира пишет агентство Reuters.
"Сотни жителей провинции были убиты в Синьцзяне за последние годы в результате насилия между уйгурами и этническим большинством Хань, особенно на юге провинции", - говорится в сообщении.
Вдоль уже существующей пограничной стены улучшат и укрепят инфраструктуру сил безопасности, заявил губернатор. "Мы сделаем все, чтобы не допустить пробелов или слепых пятен в сфере управления соцбезопасностью", - пообещал Закир.
Пекин утверждает, что насилие в Синьцзяне - результат деятельности исламистов и сепаратистов, некоторые из которых имеют связи с террористическими группировками вне Китая. Правозащитные организации уйгуров настаивают на том, что такая ситуация сложилась из-за разочарования уйгуров "зарегулированностью" их культуры и религии в КНР. Власти отрицают репрессии против этого этнического меньшинтсва.
"Мы не позволим сепаратизму вернуться и сделаем все возможное, чтобы религиозный экстремизм никогда более не смог возродиться из пепла и террористические атаки были обречены на провал", - заверил Закир.
Уйгуры составляют около 45% населения СУАР; особенно плотно они населяют южные округа района. То, что в СУАР в 2014 году начала возрастать активность террористических группировок, некоторые эксперты связывают с просачиванием в регион салафитов из Ближнего Востока, вербующих местное население для обучения подрывной деятельности в Афганистане. В последние пару лет насилие в регионе пошло на убыль.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:15
-
09:15
-
08:52
-
08:40
-
вчера
18:30
Новости партнеров
- 32913
- 30159
- 28688
- 26353
- 23256