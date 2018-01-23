В Японии произошло извержение вулкана у горнолыжного курорта
23.01.2018 10:55
Сошла лавина, есть пострадавшие
Фото: twitter.com/UkrZaKordonom
В Японии произошло извержение вулкана у горнолыжного курорта Кусацу. Об этом сообщает консульский департамент МИД Украины в Twitter.
"В Японии произошло извержение вулкана у горнолыжного курорта Кусацу. Сошла лавина. Есть пострадавшие", - сказано в сообщении.
Украинцев просят в случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни сразу обращаться к консулу по телефону: +819039190284.
Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало согражданам соблюдать режим чрезвычайного положения, продленного властями Турции еще на три месяца.
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