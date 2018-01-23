Сошла лавина, есть пострадавшие

В Японии произошло извержение вулкана у горнолыжного курорта Кусацу. Об этом сообщает консульский департамент МИД Украины в Twitter.

"В Японии произошло извержение вулкана у горнолыжного курорта Кусацу. Сошла лавина. Есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

Украинцев просят в случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни сразу обращаться к консулу по телефону: +819039190284.

Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало согражданам соблюдать режим чрезвычайного положения, продленного властями Турции еще на три месяца.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.