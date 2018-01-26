Трансляции заключительного дня Давоса: Порошенко, Трамп и другие
23 января в швейцарском городе Давосе началась 48-я сессия ежегодного Всемирного экономического форума. В 2018 году ВЭФ посетят и выступят с отчетами, лекциями и заявлениями как лидеры государств, так и представители различных международных организаций.
Спикерами в Давосе-2018 уже были и еще заявлены президент Петр Порошенко, глава правительства Канады Джастин Трюдо, французский лидер Эмманюэль Макрон, германский канцлер Ангела Меркель, глава британского правительства Тереза Мэй, руководители ЕС, в том числе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер Индии Нарендра Моди и Израиля Биньямин Нетаньяху, а также многие другие.
Одними из основных тем на нынешнем ВЭФ стали вопросы угрозы применение оружия массового поражения и проблема глобального потепления. Традиционно главная тема дискуссий Давоса - экономика и связанные с ней существующие и возможные кризисы, в этом году на втором плане.
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