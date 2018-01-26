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Трансляция заключительного дня Давоса: Порошенко, Трамп и другие

26.01.2018 13:38
Угрозами-2018 аналитики и лидеры мнений считают войны и климатические проблемы. Обсуждают также современные технологии и поляризацию общества
Трансляция заключительного дня Давоса: Порошенко, Трамп и другие
Фото: iStock/Global Images Ukraine

23 января в швейцарском городе Давосе началась 48-я сессия ежегодного Всемирного экономического форума. В 2018 году ВЭФ посетят и выступят с отчетами, лекциями и заявлениями как лидеры государств, так и представители различных международных организаций.

Спикерами в Давосе-2018 уже были и еще заявлены президент Петр Порошенко, глава правительства Канады Джастин Трюдо, французский лидер Эмманюэль Макрон, германский канцлер Ангела Меркель, глава британского правительства Тереза Мэй, руководители ЕС, в том числе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер Индии Нарендра Моди и Израиля Биньямин Нетаньяху, а также многие другие.

Одними из основных тем на нынешнем ВЭФ стали вопросы угрозы применение оружия массового поражения и проблема глобального потепления. Традиционно главная тема дискуссий Давоса - экономика и связанные с ней существующие и возможные кризисы, в этом году на втором плане.

Форум завершится сегодня, 26 января, выступлением президента США Дональда Трампа.

Расписание трансляций некоторых выступлений и дискуссий 26 января (время по Киеву):

"Глава государства выступит с речью во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?", примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание общего будущего в расколотом мире" и выступит во время инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Russian House Davos", - говорится в сообщении Банковой.

15:00
Дональд Трамп, Клаус Шваб

16:00
Кристин Лагард, представители банков Англии и Японии, другие

17:45
Заключительный концерт


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