В Давосе стартовал 48-й Всемирный экономический форум: онлайн

Угрозами-2018 аналитики и лидеры мнений считают войны и климатические проблемы. Папа римский тем временем призвал участников ВЭФ быть ответственными

Сегодня, 23 января, в швейцарском городе Давосе началась 48-я сессия ежегодного Всемирного экономического форума. Об этом сообщает официальный сайт этого глобального мероприятия.

В 2018 году ВЭФ посетят и выступят с отчетами, лекциями и заявлениями как лидеры государств, так и представители различных международных организаций.

Спикерами в Давосе-2018 заявлены президент Петр Порошенко, глава правительства Канады Джастин Трюдо, французский лидер Эмманюэль Макрон, германский канцлер Ангела Меркель, глава британского правительства Тереза Мэй, руководители ЕС, в том числе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер Индии Нарендра Моди и Израиля Биньямин Нетаньяху, и другие.

Одними из основных тем на нынешнем ВЭФ будут вопросы угрозы применение оружия массового поражения и проблема глобального потепления.

Традиционно главная тема дискуссий Давоса - экономика и связанные с ней существующие и возможные кризисы, в этом году будет на втором плане, полагают СМИ.

Форум завершится 26 января - в этот день в Давосе выступит президент США Дональд Трамп





Накануне открытия ВЭФ местность, где собираются тысячи делегатов, занесло снегом вплоть до метровой толщины. Многие участники форума испытывают трудности с тем, чтобы добраться до города по автодорогах, посредством ж/д-сообщения и на вертолетах.









Между тем, папа римский Франциск призвал участников Давоса-2018 "к моральной ответственности". По его мнению, глобальные игроки должны "взять на себя ответственность" за то, как и куда идет развитие человечества, пишет Deutsche Welle





"Моральная обязанность - это принятие ответственности за всех людей и создание соответствующих условий, при которых каждый сможет жить достойно", - говорится в его письме на имя основателя ВЭФ Клауса Шваба.





Понтифик при этом раскритиковал культуру потребления, призвав бизнес повысить производительность труда, создавать рабочие места и оберегать сотрудников, а также бороться против коррупции.





Прямая трансляция событий на ВЭФ:



