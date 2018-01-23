В Давосе стартовал 48-й Всемирный экономический форум: онлайн
Сегодня, 23 января, в швейцарском городе Давосе началась 48-я сессия ежегодного Всемирного экономического форума. Об этом сообщает официальный сайт этого глобального мероприятия.
В 2018 году ВЭФ посетят и выступят с отчетами, лекциями и заявлениями как лидеры государств, так и представители различных международных организаций.
Спикерами в Давосе-2018 заявлены президент Петр Порошенко, глава правительства Канады Джастин Трюдо, французский лидер Эмманюэль Макрон, германский канцлер Ангела Меркель, глава британского правительства Тереза Мэй, руководители ЕС, в том числе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер Индии Нарендра Моди и Израиля Биньямин Нетаньяху, и другие.
Одними из основных тем на нынешнем ВЭФ будут вопросы угрозы применение оружия массового поражения и проблема глобального потепления.
Традиционно главная тема дискуссий Давоса - экономика и связанные с ней существующие и возможные кризисы, в этом году будет на втором плане, полагают СМИ.
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